Олег Гончар

Український професійний боксер Віталій Русаль, який був інтерконтинентальним чемпіоном IBO у важкій вазі, загинув на фронті в бою з російськими окупантами.

Про трагедію повідомив у Facebook тренер спортсмена Олександр Ліхтер.

Русаль мав успішну кар'єру на профі-ринзі, здобувши інтерконтинентальний титул IBO та низку перемог. Після повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну.

За свою професійну кар’єру Русаль виграв 27 боїв, 19 нокаутами, та чотири рази програв.