Накатані розбив свого співвітчизника та став володарем титулів WBC та IBF
Суперник титулованного японця знявся через жахливу травму
близько 2 годин тому
Джунто Накатані / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у легшій вазі японець Джунто Накатані (31-0, 24 КО) здобув перемогу над чемпіоном IBF у цьому дивізіоні своїм співвітчизником Рьосуке Нішидою (10-1, 2 КО) в обʼєднавчому поєдинку.
Накатані переміг суперника технічним нокаутом у 6-му раунді.
Кут Нішиди зняв Рьосуке з бою через проблеми з оком.
Бій пройшов на стадіоні Ariake Coliseum у Токіо, Японія.
Раніше Накатані поділився думками про можливість проведення поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі Наоєю Іноуе.
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