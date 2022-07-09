«Навіть за всі гроші світу я не хочу битися. Я віддав усе, що міг дати». Ф’юрі мав піти з боксу ще після Уайлдера

Володар поясу WBC в надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) в інтерв’ю TalkSPORT наполягає на тому, що остаточно завершив кар’єру:

Я обмацував потилицю, і на потилиці у мене були гулі, як кулаки. Я не знаю, чи було у мене пошкодження мозку, я не знав, що зі мною. Я дуже злякався, тому що на потилиці у мене були величезні набряки.

Я думав: «Я можу отримати пошкодження мозку». У мене був струс мозку, я нічого не пам’ятав. Я вважаю, що коли тебе так б’ють, ти багато чого не пам’ятаєш.

Я думав: «Невже мене чотири рази звалили?» Насправді мене зовалили двічі. Я подумав: «Знаєш що? Настав час закінчити це». Це було після Уайлдера 3.

Я пообіцяв Періс, я сказав: «Це буде мій останній бій, дитинко, я більше не змушуватиму тебе проходити це». Я бачив усіх біля рингу та ту кількість стресу, який вони пережили.

Я насправді сказав: «Я більше не буду битися». Я мав був серйозно налаштований.

Однак я повернувся додому, у мене було кілька тижнів. І я сказав Періс: «Я збираюся провести ще один бій в Англії».

У мене точно була успішна кар'єра, але скільки разів ми повинні ризикувати отримати травму? Люди кажуть: «Ще один, ще два, ще десять».

Але якби я приїхав сюди в інвалідному візку і сказав: «Я провів ще чотири поєдинки, хлопці, і отримав ушкодження мозку, велике вам спасибі».

Це я той, хто потрапляє туди, отримує кулаками по голові. Я не хочу повертатися в бокс.

Я відчував, що мені потрібно повернутися в Англію та провести ще один великий бій у Великій Британії.

Жодні гроші чи щось інше не може змусити мене вийти і робити те, чого я не хочу робити.

Я маю на увазі, люди – день, коли ви знову побачите Тайсона Ф’юрі на ринзі, буде дуже, дуже, дуже сумним днем.

Тому що з мене досить, я більше не хочу битися. В той день, коли ви знову побачите мене на ринзі, я буду робити те, чого не хочу робити. Коли ти чогось не хочеш і змушений це робити – це сумний момент у твоєму житті.

Навіть за всі гроші світу я не хочу битися. Я віддав усе, що міг дати. У мене більше не залишилося жодного бою».