Денис Сєдашов

18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко зізналася, що отримувала пропозицію виступати під прапором США, проте відхилила її та вирішила продовжити кар'єру у складі збірної України.

Спортсменка наголосила, що виступи за рідну країну під час повномасштабної війни мають для неї принципове значення.

Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну. І хочу так само виступати з нашим прапором. Війна дуже мотивує мене виступати, боксувати та представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на увесь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка у нас сильна країна, які у нас сильні люди. З гордістю представляю нашу Україну. Кіра Макогоненко

Нагадаємо, у жовтні Кіра Макогоненко здобула золоту медаль чемпіонату світу з боксу серед спортсменів віком до 19 років.