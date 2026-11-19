«Не хочу зраджувати ні себе, ні свою країну»: Макогоненко розповіла, як її кликали виступати під прапором США
Українка повідомила, що відхилила пропозицію змінити громадянство
18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко зізналася, що отримувала пропозицію виступати під прапором США, проте відхилила її та вирішила продовжити кар'єру у складі збірної України.
Спортсменка наголосила, що виступи за рідну країну під час повномасштабної війни мають для неї принципове значення.
Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну. І хочу так само виступати з нашим прапором.
Війна дуже мотивує мене виступати, боксувати та представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на увесь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка у нас сильна країна, які у нас сильні люди. З гордістю представляю нашу Україну.
Нагадаємо, у жовтні Кіра Макогоненко здобула золоту медаль чемпіонату світу з боксу серед спортсменів віком до 19 років.
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