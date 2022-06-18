Руїс відмовився від бою зі Спонгом на користь Ортіса
Непереможений Ортіс повернеться на ринг в серпні. Він проведе бій проти маловідомого британця
Це протистояння повинно було відбутися ще в березні
08:54
Верджіл Ортіс / Фото - dallasnewsАмериканський проспект напівсереднього дивізіону Верджіл Ортіс-молодший (18-0-0, 18 KO) 6 серпня на DAZN проведе поєдинок проти 28-річного британського боксера Майкла Маккінсона (21-0-0, 2 KO), з яким він повинен був зустрітися в березні цього року, проте відмовився від поєдинку через хворобу. Про це повідомляє Boxingscene.
Очікувалося, що в серпні Ортіс (#1 WBC, WBA, WBO і #11 IBF) проведе відбірковий поєдинок за версією WBC в напівсередній вазі проти другого номера рейтингу россіяніна давида аванесяна, Проте потім вони повідомили, що команда аванесяна припинила переговори, і повернулися до організації бою проти Маккінсона (#5 WBO і #10 WBA).
У своєму попередньому поєдинку Ортіс переміг екс-претендента на титул в напівсередній вазі Егіса Каваляускаса (22-2-1, 18 KO) і вже займає перше місце в рейтингах WBC і WBO, друге – в рейтингу WBA і четверте – в рейтингу IBF.
Що стосується Маккінсона, то він всі свої бої провів на батьківщині, в його послужному списку немає гучних імен.
Раніше Ортіс почав співпрацю з новим наставником.
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