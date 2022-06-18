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Непереможений Ортіс повернеться на ринг в серпні. Він проведе бій проти маловідомого британця

Це протистояння повинно було відбутися ще в березні
Бокс Професійний бокс
08:54
Непереможений Ортіс повернеться на ринг в серпні. Він проведе бій проти маловідомого британця
Верджіл Ортіс / Фото - dallasnews
Американський проспект напівсереднього дивізіону Верджіл Ортіс-молодший (18-0-0, 18 KO) 6 серпня на DAZN проведе поєдинок проти 28-річного британського боксера Майкла Маккінсона (21-0-0, 2 KO), з яким він повинен був зустрітися в березні цього року, проте відмовився від поєдинку через хворобу. Про це повідомляє Boxingscene.

Очікувалося, що в серпні Ортіс (#1 WBC, WBA, WBO і #11 IBF) проведе відбірковий поєдинок за версією WBC в напівсередній вазі проти другого номера рейтингу россіяніна давида аванесяна, Проте потім вони повідомили, що команда аванесяна припинила переговори, і повернулися до організації бою проти Маккінсона (#5 WBO і #10 WBA).

У своєму попередньому поєдинку Ортіс переміг екс-претендента на титул в напівсередній вазі Егіса Каваляускаса (22-2-1, 18 KO) і вже займає перше місце в рейтингах WBC і WBO, друге – в рейтингу WBA і четверте – в рейтингу IBF. 

Що стосується Маккінсона, то він всі свої бої провів на батьківщині, в його послужному списку немає гучних імен.

Раніше Ортіс почав співпрацю з новим наставником.
Володимир Кириченко
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Верджіл Ортіс

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Новини: Бокс

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