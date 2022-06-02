Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 64кг

Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро

«Танк» став найприбутковішим боксером в дивізіоні
Бокс Професійний бокс
22:38
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро

Поєдинок чемпіона WBA World Джервонти Девіса (27-0, 25 КО) і Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) зібрав близько $20 млн. Про це в Twitter повідомив журналіст Ден Рафаель.

«Бій Джервонта – Ромеро зібрав близько $20 млн. Це було PPV, тому що люди будуть платити, щоб побачити бій «Танка».

Навіть, коли ви віднімете мільйони для операторів кабельного і супутникового телебачення, виходить велика сума. Це не враховуючи рекордну кількість глядачів в Baclays Center, іноземне телебачення і спонсорів».

Нагадаємо, Девіс нокаутував Ромеро в шостому раунді.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Роландо Ромеро Джервонта Девіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Бокс Професійний бокс
01 червня 13:40
Стівенсон бажає провести поєдинок з Джервонтою
Стівенсон бажає провести поєдинок з Джервонтою
Бокс Професійний бокс
31 травня 12:26
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Бокс Професійний бокс
31 травня 09:57
Хірн готовий підписати контракт з Девісом
Хірн готовий підписати контракт з Девісом
Бокс Професійний бокс
31 травня 07:50
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Бокс Професійний бокс
30 травня 16:59
Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Еллербі: «Райан Гарсія не хоче бою з Девісом»
Бокс Професійний бокс
30 травня 14:00

Новини: Бокс

Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Професійний бокс
22:38
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Професійний бокс
19:42
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Професійний бокс
16:46
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
Професійний бокс
12:58
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Професійний бокс
12:04
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Професійний бокс
10:14
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Професійний бокс
09:43
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Професійний бокс
01 червня 22:32
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Професійний бокс
01 червня 21:53
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
19:45
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини