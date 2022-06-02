Гарсія розповів, коли відбудеться його бій з Девісом
Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
«Танк» став найприбутковішим боксером в дивізіоні
22:38
Поєдинок чемпіона WBA World Джервонти Девіса (27-0, 25 КО) і Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) зібрав близько $20 млн. Про це в Twitter повідомив журналіст Ден Рафаель.
«Бій Джервонта – Ромеро зібрав близько $20 млн. Це було PPV, тому що люди будуть платити, щоб побачити бій «Танка».
Навіть, коли ви віднімете мільйони для операторів кабельного і супутникового телебачення, виходить велика сума. Це не враховуючи рекордну кількість глядачів в Baclays Center, іноземне телебачення і спонсорів».
Нагадаємо, Девіс нокаутував Ромеро в шостому раунді.
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