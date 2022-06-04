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Невже він відбудеться? Спенс і Кроуфорд можуть провести уніфікацію поясів восени в Лас-Вегасі

Команди зоряних боксерів близькі до підписання контракту на бій<br> <br>
Бокс Професійний бокс
09:37
Невже він відбудеться? Спенс і Кроуфорд можуть провести уніфікацію поясів восени в Лас-Вегасі
Теренс Кроуфорд та Еррол Спенc / Фото - badlefthook.com
Чемпіон світу з версій WBA Super, WBC і IBF в напівсередньому дивізіоні Еррол Спенс (28-0, 22 KO) і володар титулу WBO в цій же вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) близькі до підписання контракту на поєдинок. 

Якщо команди боксерів зможуть домовитися, то, найімовірніше, проведуть бій в жовтні в Лас-Вегасі. Про це в Twitter повідомив відомий інсайдер і журналіст ESPN Майк Коппінджер, посилаючись на свої джерела.

«Як повідомляють джерела ESPN, Еррол Спенс-молодший і Теренс Кроуфорд наближаються до угоди по безперечному бою в напівсередній вазі в жовтні в Лас-Вегасі. Угоди поки немає, але і каменів спотикання також немає».


Нагадаємо, що Спенс в квітні цього року технічним нокаутом в 10-му раунді декласував Йорденіс Угаса, додавши цим собі в колекцію титул WBA Super. Кроуфорд в листопаді 2021 року зустрівся з Шоном Портером, якого переміг з таким же успіхом.

Володимир Кириченко
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Теги

Теренс Кроуфорд Еррол Спенс

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