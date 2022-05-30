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Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру

Хаттон знову почав важко працювати в спортзалі<br>
Бокс Професійний бокс
23:07
Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Ріккі Хаттон опублікував своє нове фото з тренажерного залу.

«Ніколи б не подумав, що знову опинюся тут, але мені це вдалося. Погані дні не тривають вічно. Тільки ви можете це змінити! Зосередьтеся на позитивних речах і так щодня. Ви можете це зробити».


Відзначимо, що Хаттон незабаром проведе виставковий поєдинок проти Марко Антоніо Баррери.

Карен Агабекян
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Ріккі Хаттон

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Новини: Бокс

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