Хаттон назвав єдиний спосіб, як Джошуа може перемогти такого майстра боксера як Усик
Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру
Хаттон знову почав важко працювати в спортзалі<br>
23:07
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Ріккі Хаттон опублікував своє нове фото з тренажерного залу.
«Ніколи б не подумав, що знову опинюся тут, але мені це вдалося. Погані дні не тривають вічно. Тільки ви можете це змінити! Зосередьтеся на позитивних речах і так щодня. Ви можете це зробити».
Never thought I'd get here again. Well I have. THE BAD DAYS DO NOT LAST FOREVER ONLY YOU CAN CHANGE IT AND CHANGE IT YOU CAN. POSITIVE STUFF. EVERYDAY. YOU CAN DO IT. RICKY. XX mentalhealth- Ricky Hatton MBE (@ HitmanHatton) May 28, 2022
Відзначимо, що Хаттон незабаром проведе виставковий поєдинок проти Марко Антоніо Баррери.
Коментарі 0