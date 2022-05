Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Ріккі Хаттон опублікував своє нове фото з тренажерного залу.



Never thought I'd get here again. Well I have. THE BAD DAYS DO NOT LAST FOREVER ONLY YOU CAN CHANGE IT AND CHANGE IT YOU CAN. POSITIVE STUFF. EVERYDAY. YOU CAN DO IT. RICKY. XX mentalhealth