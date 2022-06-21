Одіозний військовий звинуватив нового главу Федерації боксу у викраденні та роботі на Кадирова

Фото: Телеграм Михайла Маймана

31 травня біля одного з АЗС на трасі Знам'янка-Луганськ в Дніпропетровській області викрали двох військовослужбовців батальйону «Архангела Михайла», одним з яких був Михайло Майман, який став відомий після того, як відправив у нокдаун нардепу Іллю Ківу.



За словами Маймана в Телеграмі, Озброєні люди у військовій формі представилися співробітниками СБУ, зав'язали йому очі, били, погрожували, щоб той вибачився перед Кадировим. Замовником викрадення він назвав нового главу ФБУ Кирила Шевченка.

два автомобілі у яких перебував я та ще шість бійців ЗСУ з мого батальйону «Архангела Михайла».

Відсутність розпізнавальних знаків СБУ, різна уніформа та вимоги, які були озвучені російською, викликали у мене підозру. Проте, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, я вирішив не чинити опір. Як тільки ми вишли з машини, мене почали бити, після чого разом із одним із бійців, англійцем Пітером зав'язали очі посадили в машину і повезли у невідомому напрямку.

Завдяки тому, що з АЗС оперативно зателефонували на гарячу лінію Дніпропетровської поліції та повідомили про викрадення було розпочато пошук. Жодного відношення викрадачі до якоїсь Української спецслужби не мали.

Цього дня я з кількома бійцями батальйону «Архангела Михайла» відвозив з передової, з-під Бахмута, поранених у Дніпропотровськ. На прохання регіональної влади в громадських місцях ми пересувалися без зброї, яка була під охороною в автомобілях. Цим і скористалися нападники. Вважаю, що влаштовувати перестрілку, в тилу, з ДРГ утричі більшою за чисельністю було відчайдушним заходом, тим більше вони одразу дали зрозуміти, що їм потрібен тільки Майман. Здатись мені було правильним рішенням. Після якого всі швидко поїхали із АЗС і ніхто з цивільних не постраждав.

Мене везли у бік передової, де говорили що віддатуть мене Кадировцям. Дорогою машини періодично зупинялися мене виводили та били, гасили об мене недопалки, вимагали на камеру вибачитися перед Кадировим. Примушували підписати кілька аркушів чистого паперу. Декілька разів виводили на розстріл. Викрадачі були у різній військовій формі у частини були розпізнавальні знаки ЗСУ, вони розмовляли російською.

Однак мені вдалося розв'язати руки, рота і коли ми проїжджали черговий блок пост я почав голосно кричати. По злагодженій роботі військових на посту було зрозуміло, що вони чекали на наші машини. Частина викрадачів спробувала втекти, частина була одразу заарештована. Вони всі громадяни України та мають відношення до воюючих підрозділів. Ведеться слідство.

Достеменно знаю що зараз затримано 6 людей. До викрадення мають відношення кілька людей, які раніше з нами воювали, але злякалися їхати на передову та сидять в одному з готелів Києва, торгують гуманітаркою та беруть участь у рейдерських нальотах.

Найголовніше я офіційно заявляю, що замовники мого викрадення Кирило Шевченко, який наразі підробив документи та став головою федерації боксу України та його адвокат Андрій Циганков. Вони подумали, що історія з передачею мене Кадировцям сховає сліди, але не вийшло.

Після викрадення та тортур, не дивлячись на припис лікарів пройти відновне лікування,я одразу вирушив на передову до бойової частини 7039, до якої приписано мії підрозділ, для ведення бойової роботи.

Всі причетні до мого викрадення дуже погано закінчать. Я в цьому впевнений. Кирило Шевченко та Андрій Циганков не втечуть, їхнє місце у в’язниці. Подібні витівки в країні, яка воює, можуть робити лише аморальні тварини».