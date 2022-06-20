Один з найбільших талантів у боксі втік з Куби і готовий перейти в профі

Мисливці на гігантських лобстерів
23 червня 15:30
26-річний олімпійський чемпіон, кубинець Енді Круз Гомес, Який є одним з найбільших талантів в боксі, втік з Куби і готується почати професійну кар'єру. Про це повідомив в Instagram журналіст Уіллі Суарес.
«Куба це колиска талантів, де на кожному розі народжуються боксери, здатні стати олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу. Куба це кузня чемпіонів, але їх не можна змусити думати певним чином або жити по-старому, з ідеологією, яку не поділяють навіть їхні батьки.
Енді нікого не зрадив. Він робить те, що зробив би будь-яка людина, що має хоч краплю мозку, а саме використовує свою молодість і побореться за краще майбутнє, щоб не опинитися в повній убогості і не повторити долю легенд кубинського аматорського і професійного боксу».
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