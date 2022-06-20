Один з найбільших талантів у боксі втік з Куби і готовий перейти в профі

Спортсмен вибрав багате життя замість злиднів

Енді Круз

26-річний олімпійський чемпіон, кубинець Енді Круз Гомес, Який є одним з найбільших талантів в боксі, втік з Куби і готується почати професійну кар'єру. Про це повідомив в Instagram журналіст Уіллі Суарес.

