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Світовий бокс. Тижневик

Один з найбільших талантів у боксі втік з Куби і готовий перейти в профі

Спортсмен вибрав багате життя замість злиднів
Бокс Професійний бокс
22:59
Один з найбільших талантів у боксі втік з Куби і готовий перейти в профі
Енді Круз

26-річний олімпійський чемпіон, кубинець Енді Круз Гомес, Який є одним з найбільших талантів в боксі, втік з Куби і готується почати професійну кар'єру. Про це повідомив в Instagram журналіст Уіллі Суарес.

«Куба це колиска талантів, де на кожному розі народжуються боксери, здатні стати олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу. Куба це кузня чемпіонів, але їх не можна змусити думати певним чином або жити по-старому, з ідеологією, яку не поділяють навіть їхні батьки.

Енді нікого не зрадив. Він робить те, що зробив би будь-яка людина, що має хоч краплю мозку, а саме використовує свою молодість і побореться за краще майбутнє, щоб не опинитися в повній убогості і не повторити долю легенд кубинського аматорського і професійного боксу».

Карен Агабекян
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Новини: Бокс

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