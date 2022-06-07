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Офіційно. Чісора та Пулєв в липні проведуть реванш в Лондоні

Їх перший поєдинок завершився перемогою зіркового болгарина<br>
Бокс Професійний бокс
14:24
Офіційно. Чісора та Пулєв в липні проведуть реванш в Лондоні
Чісора та Пулєв / Фото - skysports.com
Британський ветеран суперважкого дивізіону Дерек Чісора (32-11, 23 КО) проведе реванш з болгарським екс-претендентом на титул Кубратом Пулєвим (29-2, 14 KO). Про це повідомляє DAZN.

Другий поєдинок боксерів відбудеться 9 липня на арені O2 в Лондоні. Бій транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.

Вперше боксери зустрілися в Німеччині в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чісору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.

Чісора в даний момент йде на невтішній серії з трьох поразок. Останні два рази британець програв за очками Джозефу Паркеру.

Пулєв останній бій провів в травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів американця Джеррі Форреста.

Раніше Чісора кинув виклик колишньому чемпіону світу в своєму дивізіоні Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO).

Володимир Кириченко
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Дерек Чісора Кубрат Пульов

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