Далакян повернеться в ринг в андеркарді друга кадирова бетербієва
Офіційно оголошено бій Далакян – Хіменес
Бій пройде в рамках шоу Френка Уоррена
14 грудня 19:58
Офіційно оголошено поєдинок українського чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна (21-0, 15 КО) і костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО).
Бій відбудеться 28 січня на OVO Arena Wembley в Лондоні в андекарті поєдинку між Ентоні Ярдом і артуром бетербієвим.
Відзначимо, що Далакян почне співпрацювати з промоутерською компанією Queensbery Promotions Френка Уоррена, шоу якої пройде 28 січня в Лондоні.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Далакян підписав контракт на бій з Хіменесом.
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