Офіційно оголошено бій Далакян – Хіменес

Бій пройде в рамках шоу Френка Уоррена

Офіційно оголошено поєдинок українського чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна (21-0, 15 КО) і костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО).



Бій відбудеться 28 січня на OVO Arena Wembley в Лондоні в андекарті поєдинку між Ентоні Ярдом і артуром бетербієвим.

Відзначимо, що Далакян почне співпрацювати з промоутерською компанією Queensbery Promotions Френка Уоррена, шоу якої пройде 28 січня в Лондоні.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Далакян підписав контракт на бій з Хіменесом.