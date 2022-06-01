Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки

Поєдинок відбудеться за правилами MMA

Польський боксер Артур Шпілька проведе реванш проти українського важковаговика Сергія Радченка.

Бій відбудеться 18 червня в Торуні (Польща) на турнірі промоушена KSW,

Перший поєдинок боксерів відбувся 7 березня 2020 року і тоді Шпілька виграв дуже спірним рішенням суддів.

Для Шпільки майбутній бій стане дебютом в MMA, тоді як Радченко провів в клітці два поєдинки з рекордом 1-1.