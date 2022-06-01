Радченко: «Ф'юрі буде як циклоп бігати і махати руками, а під ними буде легко бігати веселун Усик»
Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки
Поєдинок відбудеться за правилами MMA
21:53
Польський боксер Артур Шпілька проведе реванш проти українського важковаговика Сергія Радченка.
Бій відбудеться 18 червня в Торуні (Польща) на турнірі промоушена KSW,
Перший поєдинок боксерів відбувся 7 березня 2020 року і тоді Шпілька виграв дуже спірним рішенням суддів.
Для Шпільки майбутній бій стане дебютом в MMA, тоді як Радченко провів в клітці два поєдинки з рекордом 1-1.
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