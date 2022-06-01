Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 81кг. Пряма трансляція

Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки

Поєдинок відбудеться за правилами MMA
Бокс Професійний бокс
21:53
Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки

Польський боксер Артур Шпілька проведе реванш проти українського важковаговика Сергія Радченка.

Бій відбудеться 18 червня в Торуні (Польща) на турнірі промоушена KSW,

Перший поєдинок боксерів відбувся 7 березня 2020 року і тоді Шпілька виграв дуже спірним рішенням суддів.

Для Шпільки майбутній бій стане дебютом в MMA, тоді як Радченко провів в клітці два поєдинки з рекордом 1-1.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Радченко Артур Шпилька

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Бокс

Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки
Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки
Професійний бокс
21:53
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Професійний бокс
21:30
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Аматорський бокс
21:08
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Професійний бокс
20:45
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Професійний бокс
20:43
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Професійний бокс
19:58
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Аматорський бокс
19:30
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Професійний бокс
19:30
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Професійний бокс
17:45
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини