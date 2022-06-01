Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня

Місце проведення поєдинку буде оголошено пізніше

Команди проспекту легкої ваги Райана Гарсії (22-0, 18 KO) і колишнього чемпіона світу в другому напівлегкій дивізіоні Хав'єра Фортуни (37-3-1, 26 KO) все ж змогли досягти угоди і проведуть бій 16-го липня, повідомляє RingNews24. Місце проведення поєдинку буде оголошено пізніше, але за попередньою інформацією суперники розділять ринг на одній з арен Лос-Анджелеса.

Варто відзначити, що бійці повинні були провести бій 9-го липня минулого року, але тоді американець відмовився від поєдинку, пославшись на психічні проблеми. В результаті представник Домініканської Республіки зустрівся з американцем Джозефом Діасом (31-1-1, 15 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.

Райан Гарсія повернувся в ринг тільки в квітні нинішнього року, перемігши одноголосним рішенням суддів ганцю Еммануеля Таго (32-2, 15 KO).