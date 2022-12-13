Околі повідомив про припинення роботи з Хірном

Промоутер і боксер не бажають працювати один з одним

Лоуренс Околі

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі британець Лоуренс Околі (18-0, 14 КО) розповів в коментарі IFLTV, що у нього закінчується контракт з промоутером Едді Хірном.



«Наш контракт підійшов до кінця, ви або платите більше, або я йду. Едді Хірн краще за всіх повинен мене зрозуміти. Йому прийшов чек на мільярд, і Едді втік в DAZN».

Нагадаємо, раніше Хірн сам заявляв, що йому нецікаво співпрацю з Околі.



