Околі проведе бій з кривдником Радченка в андеркарді Усик – Дюбуа 2
На кону поєдинку стоятиме титул WBC Silver у хевівейті
близько 3 годин тому
Офіційно оголошено про поєдинок колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах британця Лоуренса Околі (21-1, 16 КО) проти південноафриканського володаря титулу WBC в бріджервейті Кевіна Лерени (31-3, 15 KO).
Він відбудеться 19 липня на Вемблі в андеркарді вечора боксу, який очолить бій за титул абсолюта між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
На кону поєдинку Околі – Лерена стоятиме титул WBC Silver у надважкій вазі, що наразі належить Лоуренсу.
Околі в останньому бою в грудні минулого року нокаутував Хуссейна Мухамеда в першому раунді, а Лерена в травні 2025-го захистив свій титул в бріджервейті, здолавши українця Сергія Радченка.
Раніше Околі назвав бажаних суперників, у списку – кривдник Усика.