Володимир Кириченко

Офіційно оголошено про поєдинок колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах британця Лоуренса Околі (21-1, 16 КО) проти південноафриканського володаря титулу WBC в бріджервейті Кевіна Лерени (31-3, 15 KO).

Він відбудеться 19 липня на Вемблі в андеркарді вечора боксу, який очолить бій за титул абсолюта між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

На кону поєдинку Околі – Лерена стоятиме титул WBC Silver у надважкій вазі, що наразі належить Лоуренсу.

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



Tickets available to buy NOW via the link in our bio 🎟️



UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 11, 2025

Околі в останньому бою в грудні минулого року нокаутував Хуссейна Мухамеда в першому раунді, а Лерена в травні 2025-го захистив свій титул в бріджервейті, здолавши українця Сергія Радченка.

Раніше Околі назвав бажаних суперників, у списку – кривдник Усика.