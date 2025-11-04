Олег Гончар

Українець Олександр Гриців готується до чергового захисту титулу WBC Francophone у бріджервейті. 26-річний львів’янин, відомий потужними нокаутами, зустрінеться з 38-річним кременчужанином Сергієм Радченком.

Бій у Львові стане головною подією вечора професійного боксу, організованого промоутерською компанією K.O. Promotions.

Гриців не знає поразок, а останній бій у вересні завершився блискавичним нокаутом чеха Пейсара в першому раунді на благодійному турнірі в Шептицькому.

У Олександра 11 перемог, з яких 7 — дострокові. Радченко, навпаки, прагне реваншу після травневої поразки від Кевіна Лерени за повноцінний титул WBC у тій же вазі — бій зупинили в пізніх раундах. У серпні він кинув виклик Олександру Усику.

У андеркарті глядачі побачать виступи інших українських проспектів: Євгена Розлуцького, Арсена Резніченка, Марата Григоряна, Романа Гавриляка та Василя Ткачука. Шоу обіцяє бути благодійним — частина коштів піде на підтримку ЗСУ.