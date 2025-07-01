Олімпіада чи профібокс? Хижняк розставив пріоритети
Олександр планує виступити на Іграх у Лос-Анджелесі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Олімпійський чемпіон Парижу-2024 Олександр Хижняк поділився планами на майбутнє. Слова боксера наводить Суспільне Спорт:
Зараз працюю в складі національної збірної України. Я боксер збірної, і зараз наша головна ціль — це Олімпіада-2028 в Лос-Анджелесі. Також можливі поєднання з професійним боксом. Може, будемо поєднувати олімпійський бокс із професійним. Але це вже буде ясніше з часом. Напевно, почну вже змагальні поєдинки на старті наступного року.
Нагадаємо, що Хижняк мав проблеми зі здоров’ям.
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