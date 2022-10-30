Онук Мухаммеда Алі виграв свій 7-й бій в профі
На малій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США онук легенди боксу Мухаммеда Алі
середньоваговик Ніко Алі Уолш (7-0, 5 КО) не без проблем переміг джорнімена Біллі Вагнера (5-3, 1 КО).
Уолш почав поєдинок з позиції першого номера, але більшу частину першого раунду шукав дистанцію, щоб пристрілятися по опоненту. Потім Уолш розбив противнику ніс і змусив виживати.
В кінці другого раунду джорнімен перехопив ініціативу і потряс онука Алі.
Третій раунд виявився плюс-мінус рівним, оскільки Уолш побоювався опонента. Але завдяки цьому ми побачили розміни ударами.
Починаючи з четвертого раунду Уолш заволодів ініціативою, і якщо в 4-му його перевага не була критичною, то в 5-му супернику довелося виживати.
У фінальному шостому раунді глядачам подарували цікаві розміни ударами, за підсумками чого здалося, що боксували рівні опоненти.
Судді за підсумками поєдинку віддали перемогу Уолшу: 58:56, 58:56 і 59:55.
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