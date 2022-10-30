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Онук Мухаммеда Алі виграв свій 7-й бій в профі

Уолш побився з маловідомим джорніменом
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 08:47
Онук Мухаммеда Алі виграв свій 7-й бій в профі
Ніко Алі Уолш / Фото: twitter

На малій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США онук легенди боксу Мухаммеда Алі середньоваговик Ніко Алі Уолш (7-0, 5 КО) не без проблем переміг джорнімена Біллі Вагнера (5-3, 1 КО).

Уолш почав поєдинок з позиції першого номера, але більшу частину першого раунду шукав дистанцію, щоб пристрілятися по опоненту. Потім Уолш розбив противнику ніс і змусив виживати.

В кінці другого раунду джорнімен перехопив ініціативу і потряс онука Алі.

Третій раунд виявився плюс-мінус рівним, оскільки Уолш побоювався опонента. Але завдяки цьому ми побачили розміни ударами.

Починаючи з четвертого раунду Уолш заволодів ініціативою, і якщо в 4-му його перевага не була критичною, то в 5-му супернику довелося виживати.

У фінальному шостому раунді глядачам подарували цікаві розміни ударами, за підсумками чого здалося, що боксували рівні опоненти.

Судді за підсумками поєдинку віддали перемогу Уолшу: 58:56, 58:56 і 59:55.

Карен Агабекян
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Ніко Алі Уолш Мухаммед Алі

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