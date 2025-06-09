Володимир Кириченко

На Gold Coast Convention Centre в австралійському Бродбічі завершилося боксерське шоу від промоутерської компанії Tasman Fighters, яке очолив поєдинок за участю місцевого чемпіона світу за версією IBF у першому важкому дивізіоні Джея Опетаї (28-0, 22 КО) проти італійця Клаудіо Скуео (17-1, 9 КО).

У першому раунді Опетайя пристрілювався до суперника. Скуео намагався прорватися на ближню дистанцію, але чемпіон грамотно в'язав його в клінчі. У другому відрізку Опетайя почав битися агресивніше.

У 3-му раунді австралієць заволодів тотальною перевагою. Він доніс контрхук, кілька разів пробив по корпусу Скуео. У наступній трихвилинці Опетайя змусив претендента взяти коліно, але рефері вирішив, що чемпіон пробив нижче пояса, і дав Скуео час на відновлення.

На початку 5-го раунду Скуео пропустив контрхук справа і знову взяв коліно. Піднятися до кінця відліку рефері він не зміг.

Jai Opetaia gets the stoppage in the 5th! 😤👑#OpetaiaSqueo pic.twitter.com/W8aVK5G1eM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2025

Зазначимо, для італійця це була перша поразка у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, Опетая хоче стати абсолютним чемпіоном у крузервейті.