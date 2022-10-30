Ортіс: «Як тільки я засмучу Ломаченка, ми проведемо бій з Хейні»
Опубліковані записки суддів за підсумками бою Ломаченко – Ортіс. Фото
Українець програв першу половину поєдинку
30 жовтня 09:48
Фото: ESPN
У мережі з'явилося фото записок суддів після поєдинку екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах 34-річного українця Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) і американського 26-річного проспекту Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).
Відзначимо, що за підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Ломаченко з рахунком 115:113, 116:112 і 117:111.
Відео повного бою Ломаченко – Ортіс.
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