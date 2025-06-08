Олег Гончар

Філіппінський ексчемпіон світу з боксу Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) в інтерв’ю The Ring назвав найкращих опонентів в своїй кар’єрі.

За словами Пак’яо, найкращими були Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Хуана Мануеля Маркеса, Оскара Де Ла Хойю та Мігеля Котто. Він розкритикував бій із Флойдом Мейвезером 2015 року, де програв одноголосним рішенням, назвавши його нудним через «втечу» суперника.

Пак’яо перемагав Барреру технічним нокаутом в 2003-му році, двічі Моралеса в 2005-му та 2006-му роках, Маркеса в 2012-му, Де Ла Хойю технічним нокаутом в 2008-му) і Котто достроково в 2009-му.

У 46 років Пак'яо повернеться на ринг, 19 липня, в бою проти Маріо Барріоса за титул WBC у напівсередній вазі.