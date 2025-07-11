Пак’яо підтримав включення Джейка Пола в рейтинг WBA
Легендарний філіппінський боксер вважає, що ютубер має талант і заслуговує на місце в топ-15
близько 2 годин тому
Легендарний Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО), який бів чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, прокоментував включення відеоблогера та боксера Джейка Пола до топ-15 рейтингу WBA.
За словами Менні, він підтримав рішення Всесвітньої боксерської асоціації.
«Я поважаю пристрасть Джейка до боксу — у нього є талант. Він вміє битися, то чому б і ні?».
WBA розмістила Пола на 14-й позиції після його перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-7-1, 34 КО).
Рішення WBA викликало хвилю критики серед фанатів та експертів, адже Пол, відомий насамперед як ютубер, досі не має значного досвіду в професійному боксі й єдиний бій з боксером середнього рівня він програв Томмі Ф’юрі.
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