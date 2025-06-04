Пак’яо про потенційний поєдинок із Джервонтою: «Це цікаво»
46-річний філіппінець вже замислюється про наступний бій
1 день тому
Легенда боксу Менні Пак’яо, який володів чемпіонськими титулами у восьми вагових категоріях, не виключає можливість майбутнього бою з чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 KO). Слова наводить в інтерв’ю Fight Hub TV.
Мені це цікаво. Але передусім потрібно зосередитись на найближчому поєдинку. Барріос — високий суперник і чинний чемпіон, тому треба дуже серйозно попрацювати в тренувальному таборі.
Нагадаємо, наступний бій легендарного філіппінця відбудеться 19 липня. Його суперником стане володар пояса WBC у напівсередній вазі американець Маріо Барріос.
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