Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»

Колишній чемпіон світу в восьми вагових категоріях Менні Пакьяо поділився думкою щодо абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Легендарного філіппінця цитує ресурс ringnews24.com:

З самого початку я знав, і моя команда знала, що він дуже хороший боєць. Ось чому я хотів, щоб він був на всіх моїх зборах. Він змушував мене працювати. Було помітно, що у нього великі амбіції. Коли ми проводили спаринги я ніколи не бачив одного і того ж бійця. Він більше ніж спаринг-партнер. Камбосос був партнером по тренувань. Джордж працював старанніше всіх, саме тому ми так добре ладнали.

У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний. Джордж бачить весь ринг під час бою і використовує його простір в своїх інтересах. Він дуже дисциплінований боєць».