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Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»

«Пак-Мен» поділився думкою щодо австралійця
Бокс Професійний бокс
10:30
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»

Колишній чемпіон світу в восьми вагових категоріях Менні Пакьяо поділився думкою щодо абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Легендарного філіппінця цитує ресурс ringnews24.com:

«Я постійно дивлюся відео Камбососа, які він регулярно викладає в соціальних мережах, і я вражений тим, що він робить в залі. Він знаходиться в прекрасній формі. Можу зробити висновок, що він хоче зберегти ці пояси, як можна довше. Це був довгий шлях для нього, і він багатьом пожертвував, щоб дістатися до вершини. Я сумніваюся, що він це упустить. Чого він може домогтися? У цьому питанні Джордж обмежений тільки своєю уявою.

З самого початку я знав, і моя команда знала, що він дуже хороший боєць. Ось чому я хотів, щоб він був на всіх моїх зборах. Він змушував мене працювати. Було помітно, що у нього великі амбіції. Коли ми проводили спаринги я ніколи не бачив одного і того ж бійця. Він більше ніж спаринг-партнер. Камбосос був партнером по тренувань. Джордж працював старанніше всіх, саме тому ми так добре ладнали.

У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний. Джордж бачить весь ринг під час бою і використовує його простір в своїх інтересах. Він дуже дисциплінований боєць».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Теги

Менні Пакьяо Джордж Камбосос

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