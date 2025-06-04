Пак'яо: «Зараз я не думаю про політику»

Денис Сєдашов

Мені Пак'яо (62-8-2, 39 KO), ексчемпіон світу в восьми вагових категоріях, заявив про своє ставлення до політичної кар'єри. У 2010 році він був обраний до парламенту Філіппін, а в 2022 році брав участь у президентських виборах, де посів третє місце. Слова наводить АР.

Зараз я не думаю про політику. Я навіть не згадую про неї. Я знову зосереджений на своїй кар'єрі боксера. Менні Пак'яо

19 липня в США відбудеться повернення Менні Пак'яо на ринг після тривалої паузи. 46-річний боксер змагатиметься з чинним чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі американцем Маріо Барріосом (29-2-1, 18 KO).