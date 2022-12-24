Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Новозеландець не бачить шансів у українця
09:30
Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер ( 30-3, 21 КО ) розповів iD Boxing, кого вибрав переможцем в майбутньому бою між нинішніми чемпіонами Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) і Олександром Усиком (20-0, 13 КО).
«Я думаю, немає ніякого сенсу питати мене, тому що я повністю підтримую Тайсона в цьому поєдинку, так що це буде однобока думка. Але я вважаю Усика відмінним бійцем. Подивіться, чого він домігся в боксі: став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і піднявся в суперважкий дивізіон. Він хоче бути чемпіоном.
Я думаю, що Усик доставить Тайсону проблем своїми кутами і рухливістю. Але мені здається, що Ф'юрі занадто великий. В кінцевому підсумку він його зловить».
Бій планують на лютий-березень 2023 року.
Контракт практично підписаний.