Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:20
Всеcвітні ігри 2022. День 2. Огляд. Прем’єра
16:00
Аквабайк. Jet Ski World Series. Етап 1. Огляд

Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа

Колишній чемпіон світу віддав свою перевагу переможцю першого бою
Бокс Професійний бокс
12:32
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Джозеф Паркер / Фото - boxingscene
Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV заявив, що вважає чинного володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) фаворитом в майбутньому реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Це відмінний бій. Це цікаво, адже у Джошуа нова команда, і ми не зовсім впевнені, над чим він працює за лаштунками. Те, що Ентоні демонструє в соціальних мережах, не вказує людям, над чим він працює насправді і що робить за зачиненими дверима».


«Усик стане краще і вийде на бій куди більш впевненим. В даний момент я схиляюся в бік Олександра. У першому поєдинку він домінував. Якщо Усик зможе вийти на реванш з тієї ж упевненістю, яка була у нього в першому бою, то зробить свою роботу».


Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Також з приводу реваншу між зоряними боксерами висловився і колишній чемпіон світу Девід Хей.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Джозеф Паркер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Бокс Професійний бокс
11:32
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
Бокс Професійний бокс
09 липня 19:49
Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions
Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions
Бокс Професійний бокс
09 липня 12:14
«Ф’юрі не впевнений, що може перемогти Усика». Хірн вважає, що Тайсон не хоче битися з українцем
«Ф’юрі не впевнений, що може перемогти Усика». Хірн вважає, що Тайсон не хоче битися з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Колишній тренер Ф’юрі: «Усик буде проблемою для будь-кого, навіть для Тайсона»
Колишній тренер Ф’юрі: «Усик буде проблемою для будь-кого, навіть для Тайсона»
Бокс Професійний бокс
08 липня 08:56
Пітер Ф’юрі: «Джошуа не буде просто йти вперед, він не дурень, він відчув силу Усика»
Пітер Ф’юрі: «Джошуа не буде просто йти вперед, він не дурень, він відчув силу Усика»
Бокс Професійний бокс
08 липня 07:57

Новини: Бокс

Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Професійний бокс
15:41
Альварес: «Моя мета – відправити Головкіна на пенсію»
Альварес: «Моя мета – відправити Головкіна на пенсію»
Професійний бокс
15:27
Чісора: «Якщо Хірн зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий»
Чісора: «Якщо Хірн зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий»
Професійний бокс
14:58
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
12:32
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Професійний бокс
11:32
Джейк Пол: «Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я нокаутую Майка Тайсона»
Джейк Пол: «Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я нокаутую Майка Тайсона»
Професійний бокс
10:32
Спенс повідомив, коли відбудеться бій з Кроуфордом
Спенс повідомив, коли відбудеться бій з Кроуфордом
Професійний бокс
09:58
Чісорі хочуть організувати третій бій з Уайтом
Чісорі хочуть організувати третій бій з Уайтом
Професійний бокс
09:12
Без нокдаунів не обійшлося. Варгас здолав Магсайо і став новим чемпіоном WBC в напівлегкій дивізіоні
Без нокдаунів не обійшлося. Варгас здолав Магсайо і став новим чемпіоном WBC в напівлегкій дивізіоні
Професійний бокс
08:55
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Бокс Професійний бокс
05 липня 08:45
Всі новини