Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Колишній чемпіон світу віддав свою перевагу переможцю першого бою
12:32
Джозеф Паркер / Фото - boxingsceneЕкс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV заявив, що вважає чинного володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) фаворитом в майбутньому реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«Це відмінний бій. Це цікаво, адже у Джошуа нова команда, і ми не зовсім впевнені, над чим він працює за лаштунками. Те, що Ентоні демонструє в соціальних мережах, не вказує людям, над чим він працює насправді і що робить за зачиненими дверима».
«Усик стане краще і вийде на бій куди більш впевненим. В даний момент я схиляюся в бік Олександра. У першому поєдинку він домінував. Якщо Усик зможе вийти на реванш з тієї ж упевненістю, яка була у нього в першому бою, то зробить свою роботу».
Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.
Також з приводу реваншу між зоряними боксерами висловився і колишній чемпіон світу Девід Хей.