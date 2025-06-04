Паркер: «Усик надто розумний для Дюбуа»

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня в Лондоні. Слова наводить The Ring.

Я уважно вивчав бої Усика. У нього чудова робота ніг і рук, він технічний, вміє фінтити та пробиває удари на будь-якому рівні. Він дуже розумний боксер.

У Дюбуа, звісно, є потужність — і це дає йому шанс. Але сказати легко, а зробити — значно важче. Усик уміє уникати ударів, і я схиляюся до того, що він знову переможе.