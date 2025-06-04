Паркер: «Усик — найкращий суперважковаговик нашого покоління»
Ексчемпіон світу хотів би зустрітитися з українцем
1 день тому
Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) висловив бажання вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (23-0, 14 KO), який нині володіє поясами WBC, WBA та WBO.
Я якось підійшов до Усика і сказав: «У тебе залишилось два бої — один, ймовірно, буде з Дюбуа, а другий має бути зі мною». Але він відповів: «Ні, ні, ні». Думаю, Усик прагне гучних і прибуткових поєдинків. Можливо, у нього буде реванш із Дюбуа, а потім він знову націлиться на Джошуа або Ф’юрі. Він сказав мені: «Роби свою справу, не переймайся — після мого завершення кар'єри ти отримаєш свій шанс на титул».
Незважаючи на це, новозеландець заявив, що був би радий зустрітися з українцем у рингу:
Я із задоволенням перевірив би себе в бою з Усиком. Вважаю, що саме він — найкращий надважковаговик нашого покоління.