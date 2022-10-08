Паркер після поразки від Джойса хоче вийти в ринг з Уайтом
Паркер: «Якщо Джошуа піде вперед, то Ф'юрі його нокаутує до шостого раунду»
Ексчемпіон світу в суперважкій дивізіоні вірить в перемогу «Циганського короля»
08 жовтня 16:59
Всі знають, що я думаю, а саме, що Тайсон його нокаутує. Я ніколи не розумів, як Тайсон бореться, поки не почав тренуватися з ним, і я зрозумів, що він перевершить будь-якого бійця в будь-якій ваговій категорії, з яким я коли-небудь тренувався. У нього найпотужніший мотор з усіх бійців, з якими я коли-небудь тренувався. Він просто продовжує працювати, працювати і працювати – він не зупиняється.
Якщо Джошуа піде вперед, я думаю, Тайсон нокаутує його ще раніше, до шостого раунду. Якщо Джошуа буде захищатися, його буде важче витягнути на себе, але я думаю, що Тайсон зупинить його в будь-якому випадку.
раніше повідомляли про наступне суперника Дюбуа.
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