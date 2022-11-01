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Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Бій пройде на початку 2023 року
09:52
У січні в канадських Монреалі або в Торонто екс-чемпіон світу в напівважкій вазі канадець Жан Паскаль (36-6-1, 20 КО) і німець Міхаель Айферт (11-1, 4 КО) визначать обов'язкового претендента по лінії IBF, де чемпіоном є росіянин артур бетербієв (18-0, 18 КО), повідомляє BoxingScene
Відомо, що команди Паскаля і Айфера домовилися про бій, уникнувши промоутерських торгів.
Спочатку планувалося, що обов'язкового претендента від IBF визначать Паскаль і британський проспект Джошуа Буатсі, але з останнім не вдалося домовитися.
бетербієв у січні захищатиме титули від обов'язкового претендента по лінії WBO британця Ентоні Ярда.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бетербієв готовий провести бій проти переможця поєдинку Дмитро Бівол – Хільберто Рамірес.
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