Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва

Бій пройде на початку 2023 року

У січні в канадських Монреалі або в Торонто екс-чемпіон світу в напівважкій вазі канадець Жан Паскаль (36-6-1, 20 КО) і німець Міхаель Айферт (11-1, 4 КО) визначать обов'язкового претендента по лінії IBF, де чемпіоном є росіянин артур бетербієв (18-0, 18 КО), повідомляє BoxingScene

Відомо, що команди Паскаля і Айфера домовилися про бій, уникнувши промоутерських торгів.

Спочатку планувалося, що обов'язкового претендента від IBF визначать Паскаль і британський проспект Джошуа Буатсі, але з останнім не вдалося домовитися.

бетербієв у січні захищатиме титули від обов'язкового претендента по лінії WBO британця Ентоні Ярда.