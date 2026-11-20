Переговори щодо уніфікації Раян – Теофімо вийшли на фінішну пряму
Мегафайт може відбутися у Лас-Вегасі чи Нью-Йорку
Відомий американський промоутер Оскар Де Ла Хойя для Fight Hub TV розповів про перебіг переговорів щодо поєдинку між чемпіоном WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО) та володарем титулу WBA Теофімо Лопесом (23-2, 13 КО).
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За його словами, сторони близькі до остаточного узгодження бою, який планують провести 6 лютого.
«Переговори та обговорення тривають. Імовірність того, що цей бій відбудеться, дуже висока.
Зараз ми остаточно визначаємося, де саме він пройде – у Лас-Вегасі чи Нью-Йорку. Залишилося владнати кілька деталей, але я цілком упевнений, що поєдинок може відбутися 6 лютого».
Нагадаємо, WBA зобов’язала Лопеса провести захист титулу проти обов’язкового претендента Джека Кеттеролла. Водночас організація допускає можливість спеціального дозволу на об’єднавчий бій із Гарсією.
Стало відомо, коли відбудеться мегафайт Тефімо – Раян Гарсія – на кону не буде титулу?
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