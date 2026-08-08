Вже 22 серпня платформа кіно і телебачення Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме другий вечір професійного боксу від Usyk 17 Promotions, який відбудеться у львівському !FESTrepublic. Головною подією турніру стане перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.

Після успішного повернення промоутерської компанії Олександра Усика навесні цього року великий бокс знову збере українських уболівальників. Майбутній вечір боксу присвячений 35-й річниці Незалежності України та поєднає спорт, культуру й історії українців, які протягом 35 років творили незалежну державу та продовжують боронити її сьогодні.

«35 років незалежного розвитку — це ж насправді не дуже багато часу. 12 з них — в умовах війни. Але подивіться, скільки всього ми вже встигли досягти попри все. Які потужні спортсмени у нас — не лише боксери, які олімпійські чемпіони, паралімпійці. Артисти, музиканти, науковці. Ми хочемо згадати наші великі перемоги, вшанувати тих, хто виборював і продовжує виборювати нашу свободу, показати всьому світу: Україна була, є і буде країною сильних, талановитих, незламних людей», — коментує Олександр Усик.

Львів займає особливе місце в професійній кар'єрі Олександра Усика — саме тут у 2014 році він здобув свій перший професійний титул, пояс WBO Inter-Continental у першій важкій вазі. Тепер у цьому місті за свій перший професійний титул боротиметься й Олександр Хижняк.

Ім'я суперника та титул, за який боксуватиме Хижняк, організатори оголосять додатково.

Сергій Лапін, який працює над розвитком професійної кар'єри Олександра Хижняка, коментує: «Перший титульний бій — закономірний і водночас важливий крок у професійній кар'єрі Олександра. Він готовий до нового рівня конкуренції та до того, щоб підтверджувати свій клас уже в чемпіонських поєдинках. Для Usyk 17 Promotions особливо важливо, що цей етап його шляху розпочнеться в Україні — під час нашого другого вечора боксу у Львові. Наша мета — створювати в Україні платформу, де найсильніші боксери можуть розвиватися, здобувати титули та впевнено виходити на міжнародний рівень».

Співголовний поєдинок вечора проведе Павло Іллюша. В андеркарді турніру на ринг також вийдуть дев'ять боксерів Usyk 17 Promotions: Максим Рудик, Максим Зименко, Дмитро Ловчинський, Ельвін Алієв, Богдан Толмачов, Микола Лактіонов, Джамал Кулієв, Айдер Абдулаімов та Матвій Ражба.

Ексклюзивну трансляцію другого вечора професійного боксу від Usyk 17 Promotions дивіться 22 серпня на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.