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Підсумки чергового конгресу WBC: «Повне неприйняття російського вторгнення і молитва за мир в Україні»

У WBC виключили зі своїх рейтингів російських спортсменів, але є особливість
Бокс Професійний бокс
17 листопада 15:00
Підсумки чергового конгресу WBC: «Повне неприйняття російського вторгнення і молитва за мир в Україні»

Президент Всесвітнього боксерського ради (WBC) Маурісіо Сулейман зробив пост в Facebook за підсумками чергового конгресу, який присвятив агресивній війні росії проти України:

«Світ об'єднується в один голос під час з'їзду WBC в Акапулько. Повне неприйняття російського вторгнення і молитва за мир в Україні. Члени WBC з усього світу підписали прапор на знак абсолютної підтримки».

На конгресі було прийнято рішення виключити російських боксерів із рейтингів WBC, проте цієї долі вдалося уникнути другу рамзана кадирова артуру бетербієву.

Детальніше читайте в окремій новини.

Сергій Остапенко
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Теги

Маурісіо Сулейман WBC

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