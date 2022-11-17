Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
Підсумки чергового конгресу WBC: «Повне неприйняття російського вторгнення і молитва за мир в Україні»
У WBC виключили зі своїх рейтингів російських спортсменів, але є особливість
17 листопада 15:00
Президент Всесвітнього боксерського ради (WBC) Маурісіо Сулейман зробив пост в Facebook за підсумками чергового конгресу, який присвятив агресивній війні росії проти України:
«Світ об'єднується в один голос під час з'їзду WBC в Акапулько. Повне неприйняття російського вторгнення і молитва за мир в Україні. Члени WBC з усього світу підписали прапор на знак абсолютної підтримки».
На конгресі було прийнято рішення виключити російських боксерів із рейтингів WBC, проте цієї долі вдалося уникнути другу рамзана кадирова артуру бетербієву.