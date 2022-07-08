Чісора: «Нам необхідно, аби Джошуа нокаутував Усика»
Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона
Поєдинок суперважковаговиків відбудеться в Лондоні
18:16
Дерек Чисора / Фото - mirror.co.ukБолгарський боксер суперважкого дивізіону Кубрат Пулев (29-2, 14 КО) і британець Дерек Чісора (32-12, 23 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед реваншем.
Чісора прийшов на зважування в масці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який напередодні прийняв рішення піти у відставку.
Поєдинок відбудеться 9 липня в Лондоні (Великобританія).
Результати зважування:
Дерек Чісора – 117 кг
Кубрат Пулев - 113,4 кг
Derek Chisora turning up to the weigh-in for his fight with Kubrat Pulev wearing a Boris Johnson mask… pic.twitter.com/78j3AXUacH— Michael Benson ( @MichaelBensonn ) July 8, 2022
Вперше боксери зустрілися в Німеччині в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чисору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.
Чісора в даний момент йде на невтішній серії з трьох поразок. Останні два рази британець програв за очками Джозефу Паркеру.
Пульов останній бій провів в травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів американця Джеррі Форреста.
Напередодні відбулася дуель поглядів боксерів.