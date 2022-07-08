Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона

Поєдинок суперважковаговиків відбудеться в Лондоні

Дерек Чисора / Фото - mirror.co.uk

Derek Chisora turning up to the weigh-in for his fight with Kubrat Pulev wearing a Boris Johnson mask… pic.twitter.com/78j3AXUacH — Michael Benson ( @MichaelBensonn ) July 8, 2022

Болгарський боксер суперважкого дивізіону(29-2, 14 КО) і британець(32-12, 23 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед реваншем.Чісора прийшов на зважування в масці прем'єр-міністра Великобританії, який напередодні прийняв рішення піти у відставку.Поєдинок відбудеться 9 липня в Лондоні (Великобританія).– 117 кг- 113,4 кгВперше боксери зустрілися в Німеччині в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чисору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.Чісора в даний момент йде на невтішній серії з трьох поразок. Останні два рази британець програв за очкамиПульов останній бій провів в травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів американця