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Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона

Поєдинок суперважковаговиків відбудеться в Лондоні
Бокс Професійний бокс
18:16
Підтримав так підтримав. Чісора прийшов на зважування з Пулєвим в масці із зображенням Бориса Джонсона
Дерек Чисора / Фото - mirror.co.uk
Болгарський боксер суперважкого дивізіону Кубрат Пулев (29-2, 14 КО) і британець Дерек Чісора (32-12, 23 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед реваншем.

Чісора прийшов на зважування в масці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який напередодні прийняв рішення піти у відставку.

Поєдинок відбудеться 9 липня в Лондоні (Великобританія).
Результати зважування:

Дерек Чісора – 117 кг

Кубрат Пулев - 113,4 кг


Вперше боксери зустрілися в Німеччині в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чисору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.

Чісора в даний момент йде на невтішній серії з трьох поразок. Останні два рази британець програв за очками Джозефу Паркеру.

Пульов останній бій провів в травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів американця Джеррі Форреста.

Напередодні відбулася дуель поглядів боксерів.

Володимир Кириченко
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Дерек Чісора Кубрат Пульов

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