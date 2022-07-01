«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Чемпіон IBF не засудив режим путіна
14:55
Майріс Брієдіс / Фото - la.lvЛатвійські спортивні транслятори TV3 Group і Go3 відмовилися від прав на показ поєдинку c участю чемпіона світу IBF в крузервейті Майріса Бріедіса (28-1, 20 KO) проти австралійця Джая Опетаї (21-0, 17 KO) через відсутність чіткої позиції латвійця з приводу війни в Україні. Про це повідомляє sportacentrs.com.
37-річний боксер заявляв, що не збирається підтримувати будь-яку сторону конфлікту і не засудив режим президента росії владиміра путіна.
Директор спортивних програм TV3 Group Том Цирценіс заявив, що компанія категорично засуджує війну росії проти України, тому бої Бріедіса не транслюватимуться через позицію латвійця.
«Наша організація висловлювала підтримку Україні з першого дня російської агресії: припинили трансляцію російських телеканалів, видалили контент, зроблений в росії, а також припинили трансляцію ігор КХЛ».
Відзначається, що пропозиція транслювати бій Бріедіс – Опетая надходило і в ряд інших латвійських телеканалів, але всі вони відмовилися.
Поєдинок між боксерами відбудеться 2 липня в Австралії.
Раніше Бріедіс заявив, що не проти допомогти британському суперважковаговику Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в підготовці до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).