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Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату

Мексиканець буде готуватися до бою під керівництвом нового тренера
Бокс Професійний бокс
12:10
Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 KO) і ветеран Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) проведуть бій четвертого вересня в Лос-Анджелесі, повідомляє інсайдер ESPN Майкл Коппінджер.

«Бій Енді Руїса і Луїса Ортіса в суперважкій вазі призначений на четверте вересня в Лос-Анджелесі, PBC на каналі Fox PPV.

Руїс вийде в ринг з новим тренером вдруге за два бої. Його шляху з Едді Рейносо розійшлися, і тепер його готуватиме Альфредо Осуна. Повідомляють ESPN джерела».

Луїс Ортіс поділився очікуваннями від поєдинку з Енді Руїсом.

Рене Тер Велде
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Енді Руїс-молодший Луїс Ортіс

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