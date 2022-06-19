Луїс Ортіс: «Я готовий знести Енді Руїсу голову»
Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату
Мексиканець буде готуватися до бою під керівництвом нового тренера
12:10
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 KO) і ветеран Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) проведуть бій четвертого вересня в Лос-Анджелесі, повідомляє інсайдер ESPN Майкл Коппінджер.
«Бій Енді Руїса і Луїса Ортіса в суперважкій вазі призначений на четверте вересня в Лос-Анджелесі, PBC на каналі Fox PPV.
Руїс вийде в ринг з новим тренером вдруге за два бої. Його шляху з Едді Рейносо розійшлися, і тепер його готуватиме Альфредо Осуна. Повідомляють ESPN джерела».
The Andy Ruiz-Luis Ortiz heavyweight fight is set for Sept. 4 in L.A., a PBC on Fox PPV. Ruiz enters ring with new trainer for the second time in two fights. He's parted ways with Eddy Reynoso and is now led by trainer Alfredo Osuna, sources told ESPN:https://t.co/X2s4Nnrw8j- Mike Coppinger (@ MikeCoppinger) June 18, 2022
Луїс Ортіс поділився очікуваннями від поєдинку з Енді Руїсом.
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