Поєдинок між Руїсом і Ортісом отримав нову дату

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 KO) і ветеран Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) проведуть бій четвертого вересня в Лос-Анджелесі, повідомляє інсайдер ESPN Майкл Коппінджер.

The Andy Ruiz-Luis Ortiz heavyweight fight is set for Sept. 4 in L.A., a PBC on Fox PPV. Ruiz enters ring with new trainer for the second time in two fights. He's parted ways with Eddy Reynoso and is now led by trainer Alfredo Osuna, sources told ESPN:https://t.co/X2s4Nnrw8j