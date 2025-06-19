Олег Гончар

Колишній чемпіон світу з боксу Пол Маліньяджі уклав угоду на три поєдинки з організацією кулачних боїв BKB Bare Knuckle Boxing, повідомляє MMA Fighting.

Дебют Маліньяджі запланований на 6 вересня в Брістолі, Англія.

44-річний американець повертається до змагань після майже чотирирічної перерви. У 2021 році він провів виставковий бій проти Корі Боналевіча, здобувши перемогу. У 2019 році Маліньяджі вже пробував свої сили в боях на голих кулаках, але програв одноголосним рішенням ексбійцю UFC Артему Лобову на турнірі BKFC.

Маліньяджі, відомий за титулами IBF та WBA у напівсередній вазі, має боксерський рекорд 36-8, 7 КО.

Нагадаємо, раніше Маліньяджі розкритикував Планта за несподівану поразку.