Олег Гончар

30 липня у віці 71 року помер легендарний американський тренер з боксу Томмі Брукс.

Тренер помер після боротьби з агресивною формою раку, повідомив промоутер Лу ДіБелла у Twitter.

Брукс, який народився 14 червня 1954 року в Арканзасі, залишив значний слід у боксі, працюючи з такими зірками, як Евандер Холіфілд, Майк Тайсон, брати Клички, Майк МакКаллум і Вінні Паціенца.

Як боксер-аматор, Брукс виграв чемпіонат AAU у середній вазі в 1975 році, здолавши Майкла Спінкса, а його професійний рекорд склав 7-3 (7 KO).

З 1982 року Брукс присвятив себе тренерській кар’єрі, зокрема готуючи Холіфілда до двох історичних перемог над Тайсоном у 1996 та 1997 роках.

Пізніше Брукс тренував Майка під час його повернення у 1998–2002 роках, а також працював із Віталієм і Володимиром Кличками.

У 2003 році Брукса внесли до Зали слави боксу Нью-Джерсі.