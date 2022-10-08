Райан Гарсія: «Джервонта Девіс досі не знайшов ручку, щоб підписати контракт?»
Президент Golden Boy: «Бій Райан Гарсія – Девіс повинен відбутися зараз, інакше буде занадто пізно»
Ерік Гомес – про можливий мегафайт в легкому дивізіоні
08 жовтня 18:00
Джервонта Девіс та Райан Гарсія / Фото - marca.comПрезидент Golden Boy Promotions Ерік Гомес упевнений, що поєдинок між американцями чемпіоном WBA Regular в легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (23-0, 19 KO) та непереможеним проспектом Райаном Гарсією (23-0, 19 KO) повинен бути організований саме зараз.
Цитує функціонера givemesport.com.
«Стилістично дуже цікавий бій, тому що Джервонта – це маленький Майк Тайсон. У рингу зустрінеться нижчий та кремезний боєць з нокаутуючим ударом, проти яскравого Райана, з його швидкістю і зростанням».
«Нам потрібно повернутися до старих часів, коли Шугар Рей Леонард бився з Томмі Хернсом в 20 років, а не в 30. Цей бій повинен відбутися зараз, інакше буде занадто пізно. Я хочу дивитися, як кращі б'ються з кращими, а Джервонта і Райан є такими».
«Зараз відмінний час організувати цей поєдинок для боксу і відмінний час для бійців. Жодному з них не зашкодить, якщо він програє на цьому етапі кар'єри, тому що вони ще досить молоді, щоб удосконалюватися та ставати краще. Думаю, це бій 50 на 50».
Раніше Гарсія закликав Девіса підписати контракт на поєдинок.
Коментарі 0