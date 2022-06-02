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Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»

Тодд Дю Беф – про майбутнє українського екс-чемпіона світу
Бокс Професійний бокс
16:46
Президент Top Rank: «Після бою Хейні – Камбосос Ломаченко повинен вирішити. Або він хоче повернутися в бокс, або бажає залишитися в Україні»
Василь Ломаченко / Фото - ESPN
Президент Top Rank Тодд Дю Беф планує поспілкуватися з екс-лідером легкого дивізіону українцем Василем Ломаченко (16-2, 11 КО) після поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу між австралійцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) та американцем Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

Цитує Дю Бефа skysports.com.

«Ми розмовляли з його радником, який сказав нам, що він досить багато тренується в Україні. Це дуже особисті речі, тому ми нічого не можемо вдіяти. Ми запропонували йому поєдинок з Камбососом, і він сказав: «Я пас, хочу залишитися і підтримати мою країну». Ми поставилися до цього з повагою, і Хейні закрив це питання».


«Йому (Ломаченко – прим.) Припадає з'ясувати для себе, своєї сім'ї і країни, де він хоче бути, коли визначиться переможець (в парі Камбосос – Хейні – прим.). Або він хоче повернутися до своєї професії, або хоче залишитися в сільській місцевості з усіма цивільними, захищаючи їх і допомагаючи, наскільки це можливо. Думаю, що делікатність даної теми робить її особистою – це не стосується ні мене, ні вас, ні того, у що ми віримо. Це про те, у що вірить Василь. Як ми знаємо, йому виходити на ринг не нам».


«Очевидно, що ми хочемо, щоб він був психологічно і фізично в найкращій можливій формі, тому, думаю, йому необхідно примирятися з тим рішенням, яке він приймає. Він повинен це зробити. Ми можемо дати тільки можливість».


Поєдинок Камбосос – Хейні за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 5 червня в Австралії.

Раніше промоутер Камбососа Лу Дібелла розповів, які плани у його підопічного після поєдинку з Хейні.
Володимир Кириченко
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Теги

Василь Ломаченко Девін Хейні Джордж Камбосос Top Rank

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