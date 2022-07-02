«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко
Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
Колишній чемпіон світу опублікував відео жахливих руйнувань
10:52
Василь Ломаченко / Фото - ESPNЕкс-чемпіон світу в трьох дивізіонах українець Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram відреагував на наслідки ракетного обстрілу рашистськими загарбниками 9-поверхового житлового будинку та баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі (Одеська обл.).
«1.07.2022».
Нагадаємо, що при цьому обстрілі загинуло щонайменше 21 людини, 38 поранені.
Напередодні володар титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) розповів про стан справ у Ломаченко.