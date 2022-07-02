Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району

Колишній чемпіон світу опублікував відео жахливих руйнувань
Бокс
10:52
Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
Василь Ломаченко / Фото - ESPN
Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах українець Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram відреагував на наслідки ракетного обстрілу рашистськими загарбниками 9-поверхового житлового будинку та баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі (Одеська обл.).

«1.07.2022».




Нагадаємо, що при цьому обстрілі загинуло щонайменше 21 людини, 38 поранені.

Напередодні володар титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) розповів про стан справ у Ломаченко.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Василь Ломаченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
Бокс Професійний бокс
01 липня 12:04
«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко
«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко
Теніс ATP
28 червня 17:17
2
Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»
Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»
Бокс Професійний бокс
24 червня 19:35
1
Бредлі розповів, що треба робити, аби Лома виглядав звичайним боксером
Бредлі розповів, що треба робити, аби Лома виглядав звичайним боксером
Бокс Професійний бокс
24 червня 14:00
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Бокс Професійний бокс
23 червня 17:35
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Бокс Професійний бокс
23 червня 14:56

Новини: Бокс

Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
10:52
«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів
«Я молився Господу, аби не змушував мене стріляти в іншу людину». Та в разі небезпеки родини Усик був готовий вбивати рашистів
Професійний бокс
01 липня 14:59
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Професійний бокс
01 липня 14:55
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Професійний бокс
01 липня 14:24
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни
Професійний бокс
01 липня 12:04
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
Професійний бокс
01 липня 11:14
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Професійний бокс
01 липня 10:41
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Професійний бокс
01 липня 09:28
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Усик відповів на питання, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа
Професійний бокс
01 липня 07:41
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини