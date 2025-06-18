Проба В кривдника Дерев'янченка показала позитивний результат
Мексиканцю загрожує дисциплінарне покарання від BBBofC
близько 1 години тому
B-проба мексиканського боксера другої середньої ваги Хайме Мунгії (45-2, 35 КО) також показала позитивний результат на екзогенне походження тестостерону. Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер з посиланням на джерела Ring Magazine.
Екзогенне походження тестостерону означає, що виявлений у пробі спортсмена гормон не був вироблений його організмом природним шляхом, а надійшов ззовні, тобто був введений штучно (ін'єкції, таблетки, гелі тощо – прим.).
Тепер 28-річному мексиканцю загрожує дисциплінарне покарання від Британської боксерської ради контролю (BBBofC).
Окрім цього його бій проти Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO) може бути визнано таким, що не відбувся.
Нагадаємо, поєдинок боксерів пройшов на початку травня і завершився перемогою Мунгії одностайним рішенням суддів – 117-111, 116-112, 117-111.
Для Сураче та поразка стала першою у професійній кар'єрі.
Раніше українець Сергій Дерев'янченко розповів, чому не відбувся його реванш з Мунгією.
Поділитись