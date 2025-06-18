Володимир Кириченко

B-проба мексиканського боксера другої середньої ваги Хайме Мунгії (45-2, 35 КО) також показала позитивний результат на екзогенне походження тестостерону. Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер з посиланням на джерела Ring Magazine.

Екзогенне походження тестостерону означає, що виявлений у пробі спортсмена гормон не був вироблений його організмом природним шляхом, а надійшов ззовні, тобто був введений штучно (ін'єкції, таблетки, гелі тощо – прим.).

Тепер 28-річному мексиканцю загрожує дисциплінарне покарання від Британської боксерської ради контролю (BBBofC).

Окрім цього його бій проти Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO) може бути визнано таким, що не відбувся.

Jaime Munguia’s B-sample returned an adverse finding for exogenous origin of testosterone on Friday, sources tell @ringmagazine.



Munguia now faces discipline from the BBBofC and could see his May victory over Bruno Surace overturned to a no contest. pic.twitter.com/MKVrnhquff — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 17, 2025

Нагадаємо, поєдинок боксерів пройшов на початку травня і завершився перемогою Мунгії одностайним рішенням суддів – 117-111, 116-112, 117-111.

Для Сураче та поразка стала першою у професійній кар'єрі.

Раніше українець Сергій Дерев'янченко розповів, чому не відбувся його реванш з Мунгією.