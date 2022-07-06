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Продан дізнався дату та місце наступного бою
Максим програв два останніх поєдинки
08:45
Український напівсередньоваговик з румунським громадянством Максим Продан (19-2-1, 15 КО) проведе свій наступний бій 29 липня в Італії.
Суперник Продана поки ще не відомий.
29-річний українець виступить в андеркарді бою італійців Вінченцо Ла Феміни ( 10-0, 5 КО) і Марко Скалії (11-8, 1КО).
Нагадаємо, що Продан програв два останніх поєдинки Флоріанові Марку і Луїсу Енріке Ромеро.
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