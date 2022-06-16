Продивус більше не є президентом ФБУ

Згідно з рішенням Мін'юсту, Федерацію очолив Кирило Шевченко

Глава Федерації боксу України Володимир Продивус покинув свою посаду. Новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко.



Шевченко як президент Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» був внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з такою зміною, Продивус більше не є главою ФБУ.

Відзначимо, що в кінці 2021 року в ФБУ стався розкол і були проведені дві конференції, на одній з яких президентом був обраний Володимир Продивус, а на інший глава Федерації боксу Києва Кирило Шевченко.

Проти Продивуса виступили 11 регіональних осередків ФБУ, які звинуватили главу у фальсифікації виборів.

Продивус був президентом ФБУ з 2008 року. У 2022 році його обрали віце-президентом ради Міжнародної асоціації боксу (IBA), главою якої є росіянин, що підтримує окупацію Криму, Умар Кремльов.

Нагадаємо, раніше був оголошений в розшук глава осередку ФБУ в Одеській області, який є громадянином росії, і підозрюється в створенні ОПГ і співпраці з окупантами.