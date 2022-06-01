Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»

Володимир Продивус

У коментарі порталу insidethegames.biz глава Федерації боксу України Володимир Продивус відповів на критику колишнього головного тренера збірної України Дмитра Сосновського.



Раніше Сосновський звинуватив Продівуса у відсутності патріотизму і в спробі розвалити український і світовий бокс.

Українська збірна з боксу не може нормально розвиватися, якщо головний тренер набагато більше стурбований власним піаром і благополуччям, а не спортивними результатами своїх боксерів.

Перед тим, як Дмитро Сосновський завершив кар'єру, Федерація боксу допомогла йому реалізувати мрію: опублікувати документальну книгу про його досягнення в боксі. Швидше за все, життя на пенсії виявилася нудніше, ніж Дмитро собі уявляв, що і змусило його робити безпідставні заяви. Сподіваюся, що скоро його криза пенсійного віку пройде, і він продовжить жити щасливим, безтурботним життям».