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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Прогрейс: «В бою з Сепедою вбивця буде стояти навпроти вбивці»

Колишній чемпіон світу – про майбутній поєдинок за вакантний титул WBC
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 22:53
Прогрейс: «В бою з Сепедою вбивця буде стояти навпроти вбивці»
Реджіс Прогрейс / Фото - chron.com
Екс-чемпіон світу Реджіс Прогрейс (27-1, 22 КО) поділився очікуваннями від поєдинку зі своїм співвітчизником Хосе Сепедою (35-2, 27 КО) за вакантний титул WBC в першому напівсередньому дивізіоні.

Цитує Прогрейса Boxing Scene.

«У цьому бою вбивця буде стояти навпроти вбивці. У вас є два вбивця на рингу, два шульги, і ми обидва маємо велику силу нокауту. Я нокаутую Сепеду. Не зрозумійте мене неправильно, він вибуховий, у нього нокаутуючі удари. Але я і близько не Хосе Варгас та не Іван Баранчик. Я знаю, що Сепеда має силу і все таке, але я знаю, що він ніколи раніше не бився ні з ким, схожим на мене».


Поєдинок відбудеться 26 листопада.

Нагадаємо, що чемпіонським титулом за версією WBC в цій ваговій категорії володів Джош Тейлор. За словами президента організації Маурісіо Сулеймана, шотландець повідомив організацію ще на початку липня, що не збирається зустрічатися з обов'язковим претендентом Сепедою та захищати пояс. 

Володимир Кириченко
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Теги

Реджіс Прогрейс Хосе Сепеда

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