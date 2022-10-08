Поєдинок Сепеда – Прогрейс за вакантний пояс WBC відбудеться в кінці листопада
Прогрейс: «В бою з Сепедою вбивця буде стояти навпроти вбивці»
Колишній чемпіон світу – про майбутній поєдинок за вакантний титул WBC
08 жовтня 22:53
Реджіс Прогрейс / Фото - chron.comЕкс-чемпіон світу Реджіс Прогрейс (27-1, 22 КО) поділився очікуваннями від поєдинку зі своїм співвітчизником Хосе Сепедою (35-2, 27 КО) за вакантний титул WBC в першому напівсередньому дивізіоні.
Цитує Прогрейса Boxing Scene.
«У цьому бою вбивця буде стояти навпроти вбивці. У вас є два вбивця на рингу, два шульги, і ми обидва маємо велику силу нокауту. Я нокаутую Сепеду. Не зрозумійте мене неправильно, він вибуховий, у нього нокаутуючі удари. Але я і близько не Хосе Варгас та не Іван Баранчик. Я знаю, що Сепеда має силу і все таке, але я знаю, що він ніколи раніше не бився ні з ким, схожим на мене».
Поєдинок відбудеться 26 листопада.
Нагадаємо, що чемпіонським титулом за версією WBC в цій ваговій категорії володів Джош Тейлор. За словами президента організації Маурісіо Сулеймана, шотландець повідомив організацію ще на початку липня, що не збирається зустрічатися з обов'язковим претендентом Сепедою та захищати пояс.
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