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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Прогрейс залишився без гонорару за поєдинок з Сепедою

Чемпіон WBC має намір розібратися в цій ситуації
Бокс Професійний бокс
01 грудня 12:36
Прогрейс залишився без гонорару за поєдинок з Сепедою
Реджіс Прогрейс / Фото - boxingscene
Новоспечений чемпіон світу за версією WBC в першому напівсередньому дивізіоні Реджіс Прогрейс (28-1, 24 КО) повідомив в Twitter, що не зміг отримати гроші в банку по чеку, отриманого від організаторів поєдинку проти Хосе Сепеди (35-3, 27 КО), який відбувся 26 листопада в США. 

«Я пред'явив свій чек за бій в банк в понеділок. Сьогодні банк написав мені, що чек повернувся невиконаним через нестачу коштів. Комусь краще негайно розібратися в цьому, поки я не почав діяти».


Нагадаємо, що торги на право проведення даного поєдинку виграла промоутерська компанія MarvNation з пропозицією в розмірі 2,4 млн доларів. З них кожен їх боксерів повинен отримати 1,08 млн доларів, а 240 тисяч (10%) отримає переможець відповідно до правил WBC.

Прогрейс переміг Сепеду технічним нокаутом в 11-му раунді та завоював вакантний пояс WBC.
Володимир Кириченко
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Теги

Реджіс Прогрейс Хосе Сепеда

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