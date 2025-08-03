Олег Гончар

У Чикаго зійшлися ексчемпіони світу в суперлегкій вазі американці Реджіс Прогрейс (30-3, 24 КО) та Джозеф Діас (34-8-1, 15 КО).

Прогрейс несподівано пропустив важкий удар у першому раунді, недооцінивши міць Діаса, і ледве вистояв у дикому розміні. У другому раунді бій перейшов у тактичну площину, де Реджіс контролював дистанцію джебом і рухом на ногах, але Діас усе ж проривався на ближню відстань, знову потрясши суперника.

Прогрейс намагався задавити тоннажем ударів, але він й сам багато пропускав.

У четвертому раунді Діас отримав розсічення біля лівого ока через зіткнення головами, але бій продовжився. Контроверсійний момент стався, коли Діас завалив Прогрейса борцівським прийомом і вдарив лежачого, але рефері не покарав його.

У шостому раунді Прогрейс просів фізично, пропускаючи багато ударів, а в восьмому здавалося, що бій зупинять, адже він майже не відповідав. Проте Реджис вистояв, а Діас отримав ще одне розсічення.

Фінальний раунд став кульмінацією, де Прогрейс і Діас видали рубку.

Судді одноголосно віддали перемогу Прогрейсу: 98-92, 96-94, 96-94.